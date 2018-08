Små rörelser på New York-börsen

New York-börsen visade små förändringar under onsdagens handel. (Foto: TT)

New York-börsen visade små förändringar under onsdagens handel. Marknadsaktörerna hade fortsatt blickarna mot handelskriget mellan USA och Kina där kineserna under gårdagen meddelade nya tullar på varor värda 16 miljarder dollar. Nasdaq-börsen steg för sjunde dagen i rad.

På den breda marknaden sjönk S&P 500 index med 0,03 procent till 2 857,70. Teknologitunga Nasdaq Composite ökade med 0,06 procent till 7 888,32.

Sektormässigt hade IT och finans den bästa utvecklingen, plus 0,3 procent vardera, medan dagligvaror och energi noterades för den svagaste utvecklingen, minus 0,8 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 1 punkt till 2,96 procent.

Brentoljan sjönk 3,17 procent till 72,28 dollar och WTI-olja föll 3,22 procent till 66,94 dollar.

Guldpriset backade 0,77 dollar till 1 210,95 dollar.

Dollarn försvagades till 1,1595 mot euron, från 1,1593 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 25 583,75 -0,18% S&P 500 2 857,70 -0,03% Nasdaq Composite 7 888,32 0,06% TSE (Toronto) 16 315,08 0,18% Sällanköp 900,79 0,12% Dagligvaror 550,02 -0,77% Energi 557,65 -0,76% Finans 471,96 0,26% Hälsovård 1 041,49 0,16% Verkstad 639,60 -0,41% Material 371,45 -0,31% Fastigheter 204,83 -0,53% IT 1 292,47 0,28% Kraft 268,35 -0,54% Källa: Bloomberg