Robust uppgång på Wall Street

Uppgifter om att Kina är redo att återuppta handelssamtalen med USA resulterade i en "robust uppgång" på börserna i New York på torsdagen. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. (Foto: TT)

Wall Street stängde högre på torsdagen med stöd från uppgifterna om att Kina är redo att återuppta handelssamtalen med USA. Indexet DJIA:s uppgång var den högsta sedan april.

Indexet fick även stöd av Walmart, som steg 9,3 procent efter att bolaget rapporterat den starkaste intäktsökningen för USA på ett decennium.

På den breda marknaden steg S&P 500 index med 0,79 procent till 2 840,69. Teknologitunga Nasdaq Composite ökade med 0,42 procent till 7 806,52.

Sektormässigt hade dagligvaror den bästa utvecklingen, plus 1,52 procent, medan IT noterades för den svagaste utvecklingen, plus 0,25 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen var oförändrad vid 2,87 procent.

Brentoljan steg 0,95 procent till 71,43 dollar och WTI-olja ökade 0,69 procent till 65,46 dollar.

Guldpriset steg 0,47 dollar till 1 177,79 dollar.

Dollarn försvagades till 1,1364 mot euron, från 1,1344 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 25 558,73 1,58% S&P 500 2 840,69 0,79% Nasdaq Composite 7 806,52 0,42% TSE (Toronto) 16 225,65 0,48% Sällanköp 893,72 0,45% Dagligvaror 560,31 1,52% Energi 532,85 0,62% Finans 465,69 1,25% Hälsovård 1 048,99 0,92% Verkstad 635,85 1,16% Material 363,45 0,62% Fastigheter 206,95 0,71% IT 1 276,82 0,25% Kraft 274,12 1,12% Källa: Bloomberg