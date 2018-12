Robotrådgivarna står emot skakig börs

De så kallade robotrådgivarna, det vill säga automatiserade sparlösningar som i allt större utsträckning används av kapitalförvaltare för att kundanpassa utbudet efter bland annat riskvilja, har stått emot den senaste tidens börsfall relativt väl.

Det framgår av en genomgång som affärstidningen Dagens Industri låtit göra.

En av pionjärerna på den svenska marknaden, Lysa, har sett sin typiska högriskportfölj med 100 procent globala aktiefonder backa med 7,5 procent på tre månader. Sedan årets början är portföljen dock upp 5,3 procent.

Medelriskportföljen, som innehåller 60 procent aktier och 40 procent räntor, har tappat 5,1 procent på tre månader och är därmed upp 3,6 procent under året. Det tryggaste alternativet, med bara 10 procent aktier backade med marginella 1,3 procent under hösten och ligger på plus 1,5 procent sedan årsskiftet.

Enligt Lysas vd Patrik Adamsson har investerarna satt in rekordmycket pengar under oktober och hållit sig till sina strategier. Endast ett fåtal kunder har omfördelat sina innehav till mer räntor, enligt Adamsson.

Bland andra robotportföljer nämner affärstidningen Nordeas sparrobot Nora, som erbjuder fem fonder med olika risknivåer. Enligt Di har Nora Five gått bäst på året med en avkastning om 4,6 procent medan den sämsta fonden är Nora One som backat med 2,4 procent.

Även nätbanken Avanzas auto-fonder nämns i genomgången. Dessa utgörs av sex fonder med olika riskprofil. Samtliga fonder har backat rejält under de senaste tre månaderna med nedgångar från minus 2 till minus 7,9 procent. Alla sex ligger dock på plus sedan årsskiftet. Bäst har det gått för Avanza auto 6 som stigit med 4,9 procent. Fondens aktieandel varierar mellan 80 och 100 procent.

