New York-börsen rekylerade uppåt på tisdagen efter en dag med mycket kraftfulla svängningar. Marknadsräntorna steg åter igen rejält.

Dow Jones Industrial Average, som på måndagen sjönk 1.175 punkter handlades under tisdagen i ett stort spann på runt 1 100 punkter och slutade 567 punkter, eller 2,33 procent, högre vid 24.912,77. På den bredare marknaden steg S&P 500 index med 1,74 procent till 2.695,14. Teknologitunga Nasdaq Composite ökade med 2,13 procent till 7.115,88.

IT och material var dagens bästa sektorer, plus 2,8 procent vardera. Även sällanköp gick starkt med plus 2,5 procent. Kraft var sämsta sektor, minus 1,5 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 10 punkter till 2,80 procent.

Brentoljan sjönk 1,12 procent till 66,86 dollar och WTI-olja föll 1,18 procent till 63,39 dollar.

Guldpriset backade 7,13 dollar till 1 327,82 dollar.

Dollarn stärktes till 1,2391 mot euron, från 1,2429 dagen innan.