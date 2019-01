Oväntat stark jobbrapport lyfte NY-börsen

Wall Street avslutade förra handelsveckan med kraftigt stigande index efter en oväntat stark sysselsättningsrapport och duvaktiga uttalanden från Federal Reserves ordförande Jerome Powell.

Rapporten visade under eftermiddagen svensk tid oväntat på den största sysselsättningsökningen på tio månader, samtidigt som arbetslösheten var upp något.

Senare under fredagen sade Federal Reserve-chefen att centralbanken är tålmodig när det kommer till räntehöjningar, och att man dessutom är redo att justera normaliseringen av penningpolitiken snabbt och flexibelt vid behov. Uttalandet tolkades enligt CNBC som att Fed är redo att pausa räntehöjningarna.

På den breda marknaden steg S&P 500-index med 3,4 procent till 2 531,9.

S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet 1,1 procent som lägst och 3,7 procent som högst.

Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 4,3 procent till 6 738,9.

Under dagen handlades indexet i intervallet 1,4 procent som lägst och 4,6 procent som högst.

Sektormässigt hade IT i den bästa utvecklingen, plus 4,4 procent, medan fastigheter noterades för den svagaste utvecklingen, plus 1,0 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 12 punkter till 2,67 procent.

Brentoljan steg 1,98 procent till 57,06 dollar och WTI-oljan ökade 1,85 procent till 47,96 dollar.

Guldpriset sjönk 4,40 dollar till 1 286,05 dollar.

Dollarn stärktes till 1,1395 mot euron, från 1,1399 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 23 433,16 3,29% S&P 500 2 531,94 3,43% Nasdaq Composite 6 738,86 4,26% TSE (Toronto) 14 426,62 1,50% Sällanköp 798,52 3,50% Dagligvaror 526,98 2,15% Energi 443,41 3,58% Finans 402,54 3,28% Hälsovård 994,77 3,00% Verkstad 548,85 3,85% Material 321,35 3,91% Fastigheter 190,84 1,03% IT 1 079,29 4,40% Kraft 267,99 1,48% Källa: Bloomberg