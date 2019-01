New York-börsen föll på Kina-statistik

Kurserna på Wall Street sjönk under måndagens handel. (Foto: TT)

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 23 909,84 -0,36% S&P 500 2 582,61 -0,53% Nasdaq Composite 6 905,91 -0,94% TSE (Toronto) 14 975,53 0,24% Sällanköp 822,70 -0,68% Dagligvaror 527,67 -0,49% Energi 457,43 -0,19% Finans 409,68 0,73% Hälsovård 1 005,45 -1,16% Verkstad 571,14 -0,03% Material 324,92 -0,77% Fastigheter 197,82 -0,30% IT 1 105,31 -0,92% Kraft 264,22 -2,23% Källa: Bloomberg

I USA startade rapportperioden med Citigroup först ut bland storbankerna. På den breda marknaden sjönk S&P 500-index med 0,5 procent till 2 582,6. S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -1,0 procent som lägst och -0,3 procent som högst. Teknologitunga Nasdaq Composite sjönk med 0,9 procent till 6 905,9. Under dagen handlades indexet i intervallet -1,2 procent som lägst och -0,5 procent som högst. Sektormässigt hade finans i den bästa utvecklingen, plus 0,7 procent, medan kraft noterades för den svagaste utvecklingen, minus 2,2 procent. Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen var oförändrad på 2,70 procent. Brentoljan sjönk 2,46 procent till 58,99 dollar och WTI-oljan sjönk 2,09 procent till 50,51 dollar. Guldpriset steg 1,48 dollar till 1 291,73 dollar. Dollarn försvagades till 1,1477 mot euron, från 1,1469 dagen innan.