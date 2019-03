New York-börsen bröt nedgångsperiod

Efter fem dagars kräftgång bröts den negativa trenden på måndagen på Wall Street, som stängde på plus. (Foto: TT)

New York-börsen steg under måndagens handel efter fem dagar med sjunkande indexutveckling.

Uppgången leddes av tunga teknikjättar med Apple i spetsen. Boeing gick emot strömmen efter helgens flygolycka i Etiopien.

På den breda marknaden steg S&P 500-index med 1,47 procent till 2 783,3. S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet 0,2 procent som lägst och 1,5 procent som högst.

Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 2,02 procent till 7 558,1. Under dagen handlades indexet i intervallet 0,5 procent som lägst och 2,0 procent som högst.

Sektormässigt hade IT i den bästa utvecklingen, plus 2,17 procent, medan kraft noterades för den svagaste utvecklingen, plus 0,73 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 1 punkter till 2,64 procent.

Brentoljan steg 1,28 procent till 66,58 dollar och WTI-oljan ökade 1,28 procent till 56,79 dollar.

Guldpriset sjönk 7,20 dollar till 1 291,10 dollar.

Dollarn försvagades till 1,1242 mot euron, från 1,1235 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 25 650,88 0,79% S&P 500 2 783,30 1,47% Nasdaq Composite 7 558,06 2,02% TSE (Toronto) 16 106,24 0,69% Sällanköp 865,86 1,53% Dagligvaror 562,12 1,33% Energi 476,99 1,54% Finans 433,99 0,99% Hälsovård 1 044,33 1,17% Verkstad 628,06 0,89% Material 346,43 1,41% Fastigheter 218,76 1,54% IT 1 248,58 2,17% Kraft 292,20 0,73% Källa: Bloomberg