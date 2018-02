Stockholmsbörsen har som väntat inlett uppåt på torsdagen, stärkt av den fortsatta rekylen på Wall Street. Efter runt 50 minuters handel var OMXS30-index upp 0,89 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 0,73 procent.

Bakgrunden till att kosmetikabolaget Oriflame tokrusar (vid lunchtid var aktien upp med 13,46 procent, initialt var kursen upp med 14,5 procent) är ett bättre fjärde kvartal än väntat. Man föreslår nu en extrautdelning för fjolåret. Samtidigt väljer en av grundarna att inte ställa om för omval till styrelsen, skriver Di.se.

Bolagets resultat blev 56,3 miljoner euro i kvartalet, bättre än väntade 49 miljoner euro, enligt SME Direkts sammanställning. Rörelsemarginalen uppgick till 14,8 procent. Väntat där var 13,2.

Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent, det förklaras delvis av positiv tajmning. Analytikerna räknade med en ökning om 11,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick i sin tur till 380 miljoner euro, mot väntade 371 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 euro per aktie, och en extrautdelning om 1 euro per aktie. Totalt väntades en utdelning om 1,55 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Här är en tabell över hur aktierna går på Stockholmsbörsen (i skrivande stund):