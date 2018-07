VD:ns tweet får aktien att rusa

Stockholmsbörsen noterades på förmiddagen strax över nollan, medan europeiska börser såsom DAX stiger något mer. USA-terminerna handlas också i blått territorium.

Klockan 10.04 hade OMXS30-indexet stigit med 0,3 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) ökar med 0,4 procent och sedan dess har det förstnämnda fortsatt uppåt. Vid 15.10-tiden låg storbolagsindexet på plus 0,6 procent.

En av dagens stora vinnare är stirlingmotortillverkaren Ripasso Energy som uppger att tester för den första produkten PWR BLOK har slutförts och att enheten ska skickas till Sydafrika nästa vecka, som planerat. Nyheten aviserades av svenske vd:n Gunnar Larsson via ett twitterinlägg varpå aktien stack i väg 6,2 procent på bara en timme. Sedan dess har aktien backat något till upp 4,58 procent.

The tests of the first PWR BLOK unit is successfully completed and the unit is heading for South Africa next week as planned! This is an amazing moment for Ripasso! pic.twitter.com/jfpG4ZQGKG

— Gunnar Larsson (@gunnar62) 4 juli 2018