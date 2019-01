Glada tongångar i Asien

Mestadels uppåt på de asiatiska börserna under måndagsmorgonen svensk tid.

Vid 05.20-tiden såg de ledande indexen ut som följer: Nikkei: minus 0,4 procent, Shanghai: plus 0,3 procent, Shenzhen: plus 0,3 procent, Hongkong: plus 0,4 procent och Kospi: plus 0,2 procent.

CNBC konstaterar att uppgångarna följer i spåren av att investerarna väntar på de nya förhandlingar i handelskonflikten mellan USA och Kina som startar senare i veckan. Där utöver blir Federal Reserves räntebesked en viktig händelse i veckan för börserna.

Ryska Rusal, som äger Sundsvallsföretaget Kubal, steg kraftigt efter att USA bestämt sig för att häva sina sanktioner mot bolaget, skriver TT.