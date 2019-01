Förvaltarproffs kikar i kristallkulan

Förvaltarteamet bakom Franklin European Growth tror på fortsatt hög volatilitet givet vissa sencykliska risker. Det framgår av en månadsrapport.

Inför framtiden ser man framför sig en fortsatt hyfsad global tillväxt då Kina avser vidta stimulansåtgärder samtidigt som den europeiska och den amerikanska centralbanken arbetar med att navigera igenom den ekonomiska cykeln.

Normaliseringen av penningpolitiken tros leda till en rotering bort från dyra tillväxtaktier, vilket bör gynna europeiska aktier som laggat.

ANNONS

ANNONS

Franklin European Growth A (acc) EUR tappade 14,1 procent under det fjärde kvartalet, vilket medför att fonden backat 16,9 procent under 2018. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 10 procent.

De främsta bidragsgivarna under kvartalet var Glanbia, Ashmore och Coats Group. På minussidan finns Maisons du Monde, Hunting och FinecoBank.

Maisons du Monde gick svagt efter oro runt en försämrad marknadsmiljö i Frankrike. Bolaget noterar dock fortsatt robust tillväxt inom online och internationell försäljning.