”Slaktar ledningen” – nya vd:n petar toppchefer

Handelsbankens nya vd Carina Åkerström storstädar rejält bara en vecka efter tillträdet. ”En gigantisk omgörning”, skriver Di.

Bara en vecka efter att Carina Åkerström satt sig i vd-stolen på Handelsbanken aviseras bankdirektörens första åtgärd.

30 direktörer blir sju

På torsdagsmorgonen kom ett pressmeddelande som tillkännagav en storstädning av sällan skådat slag i svensk banksektor: Handelsbanken krymper koncernledningen från över 30 direktörer till sammanlagt sju och gör sig i ett slag av med vad man kallar för ”senior management”.

Rent formellt innebär chefsrockaden att Magnus Ericsson tar över som tillförordnad hr-chef efter Stina Petersson och att it- och infrastrukturchef Joakim Jansson lämnar och ersätts av Juha Rantamaa, rapporterar Di och hänvisar till pressmeddelandet.

”Gigantisk omgörning”

Rekonstruktionen i storbankens ledning väcker stor uppståendelse i svensk affärspress på torsdagen. Dagens Industri kallar omgörningen för ”gigantisk” och berättar att liknande uppstädningar inte synts till i Handelsbanken sedan 1970-talets legendariske bankdirektör Jan Wallander tillträde.

Samtidigt spekulerar tidningens Anders Hägerstrand kring orsaken bakom Carina Åkerströms krafttag och påpekar att SHB så sent som i höstas skakades av flera Metoo-avslöjanden under förre vd:n Anders Bouvins styre – som Dagens PS skrivit om flertalet gånger. I synnerhet eftersom de två ovannämnda cheferna som nu petas ur ledningen, tidigare har kritiserats för att ha agerat för sent efter att uppgifterna om trakasserier och kränkningar uppdagats i Handelsbanken Capital Markets.

”Den nya vd:n formligen slaktar koncernledningen”, konstaterar Anders Hägerstrand och fortsätter:

”Mycket talar för att det är klokt av Carina Åkerström att banta koncernledningen givet bankens utsatta läge. Handelsbanken dras med allvarliga problem. Det handlar om skenande kostnader och kulturproblem.”

Sätter ned foten efter Metoo

Under en presskonferens på torsdagsförmiddagen mötte Carina Åkerström journalisterna för att kommentera omstruktureringen. Hon gav då en rejäl känga mot hur Handelsbanken hanterat trakasserierna och kränkningarna mot kvinnliga medarbetare i höstas.

Om dagens schackdrag har någon direkt koppling till Metoo-skandalerna vill hon dock inte avslöja. I stället talar hon om att slimma och fokusera organisationen och att ”sluta vara en universalbank”.

”Det vi gör i dag ska vi göra ännu bättre och framförallt effektivare. Det kan innebära att vi kommer att välja bort affärer”, säger hon enligt TT.