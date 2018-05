Fredrik Karlsson har den 25 april köpt 50 000 aktier i Lifco där han är vd.

Aktierna köptes till kursen 320 kronor per aktie, till ett totalt pris av 16 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Under förmiddagen har även vice vd Per Waldemarson och styrelseledamot Ulrika Dellby rapporterat in insynsköp.