Därför vill Hollywood-stjärnan att andra bojkottar sociala medie-jätten.

Den kände amerikanske skådespelaren Jim Carrey skriver i ett tweet att han lämnar Facebook genom att han stänger ner sitt konto och säljer sina aktier i plattformsjätten samtidigt som han uppmanar andra att göra detsamma.

Komikern menar att Facebook tjänade pengar på att låta ryska intressen påverka det amerikanska presidentvalet 2016 och uppmanar därför andra investerare som bryr sig om framtiden att göra honom sällskap.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 februari 2018