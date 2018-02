Den svenska klädjätten är just nu den näst mest blankade aktien på storbolagslistan på Stockholmsbörsen.

Klädjätten H&M:s aktie har haft en minst sagt svag utveckling under senare tid, bara under 2017 summerade nedgången till 33 procent och under inledningen av 2018 har aktien tappat dryga 16 procent.

Ska man tro data över korta positioner i aktien kan dock ytterligare nedgångar stå för dörren.

Enligt Bloomberg står korta eller blankade positioner som andel av utestående aktier på över 9 procent. För ett år sedan var motsvarande siffra 4 procent.

Bland aktörer som blankat klädjätten finns den amerikanska hedgefonden AQR Capital Management, enligt data som sammanställts av Bloomberg.

Efter Getinge är H&M för närvarande den mest blankade aktien bland de bolag som utgör det svenska storbolagsindexet OMXS30.

Analytiker som följer H&M spår också ytterligare nedgångar. Den genomsnittliga målkursen för aktien enligt estimat sammanställda av Bloomberg uppgår till 136,40, vilket är drygt 3 procent lägre än nuvarande aktiekurs.

Av de 36 analytiker som följer H&M och som täcks av Bloomberg har två köprekommendationer medan 19 rekommenderar att sälja aktien. Andelen köprekommendationer för H&M är därmed på den lägsta nivån sedan 1999.