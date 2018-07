Här köpte och sålde Nordnets kunder

Nätmäklaren Nordnets kunder köpte under juni framför allt investmentbolag och spelbolag.

“Både spelbolagen och spelutvecklingsbolagen är aktier där det uppstår stora svängningar och träffar man rätt kan man tjäna stora pengar. Många kan se möjligheter i spelbolagen på grund av fotbolls-VM som innebär stor potential med ökat spelande under en längre tid. Bland spelutvecklingsbolagen föll kurserna för både Starbreeze och THQ Nordic under månaden vilket gjorde att många sparare såg möjligheter att kliva in på lägre nivåer”, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Nordnet uppger att investmentbolagen ständigt är bland de mest köpta aktierna och har blivit nya spararfavoriter.

Något att notera är att Tesla länge varit en av de mest populära amerikanska aktierna bland privatspararna men i juni hamnade den högt upp på säljsidan.

Mest köpta aktier Mest sålda aktier Investor Bilia Kinnevik G5 Entertainment Clas Ohlson Nolato Latour Ericsson THQ Nordic Paradox Interactive Starbreeze SKF Leovegas NetEnt Atlas Copco Tesla Motors Essity Victoria Park Cherryföretagen Hansa Medical