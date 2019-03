Börsveckan: Tryck på köpknappen nu

Börsveckan rekommenderar köp av Dist IT, Green Landscaping och franska Airbus i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Atrium Ljungberg och Storytel.

IT- och hemelektronikdistributören Dist IT kom med en stark rapport för det fjärde kvartalet som bekräftade tidningens positiva syn på aktien sedan i höstas. Tillväxten är god och det finns hopp om stigande lönsamhet under året. Börsveckan upprepar sitt köpråd för aktien och framhåller att det viktigaste är att bevaka rörelsemarginalen.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har goda utsikter för 2019 men värderingen börjar närma sig substansvärdet och trots en minskad andel handelsfastigheter i portföljen är det likväl ett riskmoment, i likhet med ränteläget. Tidningen väljer att avvakta med aktien.

Ljudbolagsbolaget Storytel är välproportionerade i Sverige och den stora potentialen såväl som utmaningen ligger i utlandsexpansionen. Ljudboken är en tillväxtmarknad, men det är inte alls lika givet att det blir en lönsam affär. Börsveckan väljer återigen att avvakta med aktien.

Utemiljöbolaget Green Landscapings bokslut var klart positivt samtidigt som vd utökar sitt redan betydande innehav i bolaget. Det finns mer att hämta i aktien, bedömer tidningen som upprepar sitt tidigare köpråd.

Flygbolagstillverkaren Airbus tuffa tid med prestigeplanet A380 börjar gå mot sitt slut samtidigt som ärkerivalen Boeings problem med det olycksdrabbade flygplanet 737 Max eskalerar. Börsveckan anser att Airbus är köpvärd trots aktiens kursrally hittills i år.