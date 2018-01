Snöovädret orsakar morgonkaos i trafiken

Snöovädret har gjort att i stort sett alla inrikesflyg just nu är inställda från Arlanda, dessutom är det kraftiga förseningar både på inrikes- och utrikesflyget. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. (Foto: TT)

Snöovädret har gjort att i stort sett alla inrikesflyg just nu är inställda från Arlanda, dessutom är det kraftiga förseningar både på inrikes- och utrikesflyget. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. (Foto: TT)

Inställda flyg på Arlanda. Störningar i tågtrafiken. Bussar står stilla och bilar kör av vägen.

ANNONS

ANNONS

Swedavia konstaterar att det är den tunga blötsnön i kombination med starka vindar som gör att inriksflygen stoppas från Arlanda, rapporterar DN.se.

Umeå, Kalmar, Kiruna och Göteborg är några av de många flygen som har ställts in nu på onsdagsmorgonen på grund av snöovädret.

Samtidigt dras flera linjer med kraftiga förseningar – det gäller både inrikes- och utrikesflyget, enligt informationen på Arlandas hemsida.

”Det har fallit väldigt mycket snö på Arlanda på morgonen. Det är tung snö som håller på att gå över i regn. Eftersom snön är så tung blir den svår att skyffla undan”, säger Åsa Öhman, pressansvarig på Swedavia, till Aftonbladet.

Vägtrafiken i Stockholms län har också drabbats av störningar under morgonen med många avåkningar, dock inga personskador, uppger Towe Hägg, presstalesperson vid Stockholmspolisen, för DN, som berättar att kollektivtrafiken hukar under förseningar och inställda avgångar, bland annat har flera linjer i busstrafiken ställts in på grund av halka.

Dessutom har pendeltågen uppenbara problem.

”Pendeltågen har svårt att ta sig fram och snön tynger ner bommarna”, säger Britta Lundqvist, presskommunikatör vid Trafikverket, enligt DN.