Trafiken på Öresundsbron slog rekord under 2017 med totalt 7 530 255 motorfordon som passerade.

Under året slogs även rekord i antal fordon per dygn och per månad på bron, uppger Øresundsbro Konsortiet på torsdagen.

”Vi ser ett ständigt ökat intresse, från både danskar och svenskar, att åka över till andra sidan Öresund på sin fritid och i många fall utnyttja våra erbjudanden på aktiviteter av olika slag, som vi marknadsför. Sommaren 2017 var bra vädermässigt, eftersom många valde att göra utflykter över sundet istället för att ligga på stranden”, säger Fredrik Jenfjord, chef Försäljning & Marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Stefan Linnér

stefan.linner@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire