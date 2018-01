Hotell- och turistjätten: 10 resetrender 2018

Chattrobotar, smarta hotellrum och avslappnad lyx spås bli viktigare.



Där har ni ett axplock av trender som Accor Hotels – världens största företag inom hotell och turism med över 4 000 hotell och turistanläggningar – ser i kristallkulan.

Här är hela 10-listan:

1. Lokala tjänster

Accor Hotels tror att hotellet har potential för att bli en tydligare mittpunkt i lokalsamhället, även för lokala företag och tjänster, och att 2018 kan vara startskottet för en sådan utveckling.

”AccorHotels strävar efter att göra hotellet till en lokal mötesplats där alla känner sig välkomna. Genom att bjuda in lokalbefolkningen och lokala företag vill vi bidra till att skapa nya möten mellan människor”, säger Jan Birkelund, ansvarig för försäljning och distribution på Accor Hotels i Norden och Finland.

2. Hotellet som arbetsplats

Balansen mellan arbets- och privatliv förändras i samhället. Ett ökande antal frilansare och förändrade arbetsmönster, exempelvis genom hemmakontor och distansarbete, skapar nya möjligheter för hotell och hotellkedjor att bredda sina affärsverksamheter till denna växande marknad.

3. Bleasure Travelling

Under de senare åren har marknaden för affärsresande varit under utveckling. I takt med att gränsen mellan yrkesliv och privatliv blir alltmer suddig har också affärsresenärens förväntningar på tjänsteresor förändrats. Det så kallade ”bleasure”-resandet har varit på stark framfart under de senaste åren och marknaden för dessa resenärer kommer att nå nya nivåer under 2018. Denna typ av resenär blandar nytta med nöje och ser till att få ut så mycket som möjligt av tjänsteresan, även utanför fullspäckade mötesscheman.

4. Avslappnad lyx

Länge har guld, marmor och stränga klädkoder varit obestridda regler på världens lyxhotell. Men det pågår ett skifte i hur denna målgrupp ser på lyxboende. Den nya lyxen stavas i stället avslappnat boende. Själva lyxen tar sig istället uttryck genom exklusivt anpassade aktiviteter och upplevelser.

5. Personifierande tjänster

I dagens konkurrensutsatta besöksnäring är det viktigt för hotellen att kunna ge sina gäster en personanpassad vistelse. Fler resenärer väljer hotell baserat på tidigare gästers betygsättningar på olika resesajter, och det blir därför viktigare för hotell och hotellkedjor att just deras hotellupplevelse faller gästen i smaken. Därför vill de få reda på så mycket som möjligt om sina gäster. Under det kommande året kommer vi att se en ökad användning av plattformar som CRS, mobilappar och lojalitetsprogram som hjälper hotellen att rikta personifierade erbjudanden och annan information direkt till resenärer och gäster.

6. Meningsfullt och hållbart resande

En allt större del av dagens resenärer vill skapa mening genom sitt resande och samtidigt försäkra sig om att man lämnar ett minimalt avtryck på miljön. Gästerna förväntar sig att hotellet driver en hållbar verksamhet och ser gärna att de är engagerade i sociala och miljörelaterade projekt i närområdet.

Genom hållbarhetsprogrammet Planet 21 lyfter Accor Hotels dessa frågor på sina hotell runt om i världen. Energisnåla fastigheter och minskat matsvinn kommer vara två av koncernens viktigaste frågor under det kommande året.

7. Chattrobotar

Restauranger. Barer. Shopping. De flesta städer är fulla av dolda pärlor som få turister någonsin hör talas om eller ser skymten av. Som besökare är det ofta svårt att veta vad som är genuint för den stad där man befinner sig. Eller ens hur man hittar dit… Med hjälp av automatiserade realtidslösningar med snabbmeddelanden, så kallade chatbots, kan resenärer få hjälp med att välja boende och planera aktiviteter för sin resa. Allt som krävs är att ställa frågor i chattforum som Facebook och Messenger. Och ju mer resenären använder sig av chattroboten, desto mer kan AI-tjänsten anpassa sina förslag efter personliga önskemål.

8. Smarta hotellrum

Vi ser allt fler tjänster och produkter som anpassar hotellens erbjudande till gästerna. Nu börjar vi även se utvecklingen av hotellrum som på egen anpassar sig efter vem som bor där. Anslutna rum som genom röststyrning eller en multikontroll kan justera bland annat ljus, ljud och temperatur är på stark framfart.

9. Mobila hotell

Äventyrssugna resenärer finns det gott om och fler blir de. I takt med att världen blir mer ”glokaliserad” kan resenärer ta sig till mer avlägsna platser och har fler evenemang att besöka. Tidigare har problemet varit att det inte funnits hotell eller tillräckligt många hotellrum för att rymma alla tillresta, men en ny trend kan vara lösningen på problemet. Accor Hotels är ett av de företag som nu arbetar på ett koncept med mobila hotell som kan monteras upp på en dag och tas bort nästa dag.

10. Välbefinnande

Marknaden för välbefinnande utgör i dag närmare 3,7 biljoner dollar. Och i en värld där allt går snabbare, där människor ständigt är på språng och där alla är anslutna till outtröttlig teknologi – där behövs också själslig vila. För dagens resenärer är den dagliga stressen påtaglig och de ser resan som en möjlighet att stänga av.